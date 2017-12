Novo presidente do Santos não descarta liberar dupla para o São Paulo

José Carlos Peres foi eleito presidente do Santos no último sábado e já está com a mão na massa. O mandatário corre para acertar a equipe alvinegra para 2018 e deixou claro que está aberto a negociações, inclusive com rivais. Nessa segunda-feira, o mandatário não descartou tratar com o São Paulo sobre Victor Ferraz e Jonathan Copete.

“Se for um bom negócio para o Santos e os jogadores quiserem sair, nós vamos conversar. Vamos procurar saber qual é a proposta, o que vem de lá para cá. Vou conversar sobre isso com o Modesto amanhã”, avisou Peres, ao Esporte Interativo.

Apesar de não ter trocado seu presidente, o São Paulo também corre atrás do tempo perdido, já que Vinicius Pinotti, ex-executivo de futebol do clube, pediu demissão na última semana. Raí assumiu o posto às pressas.

Jonathan Copete viveu uma temporada de altos de baixos na Baixada Santista, tem contrato até junho do ano que vem e custou R$ 5 milhões aos cofres do Peixe. Já o vínculo do lateral direito vence apenas em dezembro de 2019, mas seu custo é menor.

No Santos, ambos já foram mais prestigiados e atualmente têm sofrido com críticas e cobranças de torcedores, principalmente por causa do segundo semestre. Para que os dois negócios vinguem, pesa também o fato de Dorival Júnior ser o treinador do São Paulo. O comandante trabalhou com a dupla no Santos e indicou os nomes à diretoria tricolor, ciente da carência são-paulina exatamente nas posições onde atuam Copete e Victor Ferraz.