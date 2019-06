Neymar chega à delegacia para prestar depoimento sobre acusação de estupro

Neymar chegou à 6ª Delegacia de Defesa à Mulher, em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, pouco depois das 15h (de Brasília), para prestar depoimento referente à acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. Escoltado por viaturas da Polícia Civil, o jogador chegou em uma van junto com seu staff depois de pousar com de jatinho no aeroporto de Congonhas.

Neymar chegou acompanhado de seguranças e de seus advogados. Com o auxílio de uma muleta, o jogador se locomoveu lentamente até a porta do local e em nenhum momento se virou para a imprensa, que compareceu em peso para a cobertura do caso.

Do lado de fora, dezenas de pessoas fizeram questão de ficar em frente à delegacia para acompanhar a chegada de Neymar. Muitos aproveitaram para registrar o momento através de fotos e vídeos pelos celulares, no entanto, o jogador não pôde ser visto pelos entusiastas.

Ao contrário do depoimento de Najila Trindade, que aconteceu na última sexta-feira e durou quase seis horas, nesta quinta a imprensa teve de respeitar um perímetro montado pelos policiais, que evitaram o contato dos jornalistas com Neymar. Cerca de 50 agentes participaram de toda a operação para garantir o “sossego” do atleta.

Nos últimos dias, advogados de Neymar já haviam comparecido à 6 Delegacia de Defesa à Mulher para conhecer as instalações e planejarem o esquema de segurança para seu cliente. A delegada Juliana Bussacos será a responsável por ouvir o jogador.

Este é o segundo depoimento de Neymar em relação ao seu envolvimento com Najila Trindade. No dia 6, o jogador foi ao Rio de Janeiro para prestar depoimento sobre o vazamento de fotos íntimas da modelo, fato que se enquadra em crimes virtuais. Na ocasião, o jogador também não falou com a imprensa depois de permanecer no local por aproximadamente uma hora e 40 minutos.

Veja a linha do tempo do caso de Neymar e Najila Trindade: