Modesto é denunciado por acusação sem provas na Copa do Brasil

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, foi denunciado e será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo ainda remete ao polêmico confronto contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, no dia 26 de julho.

A Procuradoria entrou com processo contra o mandatário por acusar, sem provas, a arbitragem da partida de ceder a interferência externa para anular marcação de pênalti a favor do Peixe. Para o Tribunal, houve desrespeito à arbitragem da partida.

Na ocasião, o juiz Leandro Pedro Vuaden assinalou penalidade máxima em lance envolvendo o atacante Bruno Henrique. Porém, após consulta ao quarto árbitro, o gaúcho voltou atrás na decisão. Para o lado santista, foi o repórter Eric Faria, da TV Globo, quem alertou sobre a jogada, após influência de vídeo.

A diretoria santista chegou a enviar ofício à CBF, pedindo anulação da partida, que eliminou o Peixe da Copa do Brasil, mesmo com vitória por 4 a 2. Além de impugnar o duelo, o clube pediu punição do sexteto de arbitragem, proibição de repórteres na beira do campo em todos os jogos realizados pela CBF e descredenciamento do jornalista citado.

Sem provas concretas, a denúncia se virou contra o Alvinegro Praiano. Como não apresentou provas concretas, a Procuradoria considerou ato contrário à disciplina e ética desportiva e desrespeito que “desmoraliza e macula a imagem da arbitragem que atuou na partida”.

Modesto pode levar suspensão de 15 a 180 dias, além de multa entre R$100 e R$100 mil. Pelo artigo 53 do Regulamento Geral de Competições, o Santos ainda pode ser punido com proibição de registro de atletas, advertência, multa e até mesmo desligamento da competição em disputa.