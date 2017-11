Kazim faz tatuagem em homenagem a conquista do Campeonato Brasileiro

A conquista do Campeonato Brasileiro de 2017 ficará para sempre na memória de todo torcedor e jogadores do Corinthians. No entanto, no caso do atacante inglês Kazim, o título ficará marcado também em sua perna. Isto porque o jogador publicou em suas redes sociais que fez uma tatuagem com o troféu da competição nacional.

O desenho do objeto vem acompanhado das escrituras “Campeão 2017” e “4ª Força”. Esta segunda frase foi amplamente utilizada para se questionar a qualidade do elenco corintiano no começo da temporada. Se antes questionado, o grupo alvinegro se mostrou muito forte e conquistou os títulos do Campeonato Paulista e do Brasileiro desta temporada.

Contratado no início da temporada junto ao Coritiba, o atacante vestiu a camisa do clube em 27 jogos e marcou dois gols. O primeiro deles foi anotado ainda no Campeonato Paulista, diante do Audax, enquanto o segundo garantiu a vitória corintiana sobre o Avaí pelo Campeonato Brasileiro.

A taça propriamente dita será entregue aos jogadores do Corinthians no próximo domingo, logo após a partida contra o Atlético Mineiro. A partida está marcada para às 17h (de Brasília) e será o último encontro do Corinthians com os seus torcedores no estádio de Itaquera.