Jogador de beisebol simula lesão e MLB faz piada com Neymar

Durante a Copa do Mundo realizada neste ano, na Rússia, Neymar não obteve o desempenho que se esperava dele, e o Brasil foi eliminado nas quartas de final do torneio após perder para a Bélgica. Além disso, o camisa 10 acabou tendo sua imagem arranhada por conta da fama de “cai-cai”. Logo após o Mundial, surgiram diversas brincadeiras como o “Neymar Challenge”, com pessoas se atirando no chão em alusão às “simulações” do jogador. Agora, uma dessas sátiras foi parar na MLB, principal liga de beisebol dos Estados Unidos.

No último sábado, durante a partida entre Chicago White Sox e Tampa Bay Rays, o outfielder Carlos Gomez, dos Rays, foi atingido pela bola, e alguns segundos depois, atirou-se no chão, simulando uma lesão e brincando com a situação. Segundos depois, o jogador se levantou, e ainda com um sorriso no rosto, foi em direção à primeira base. A MLB, por sua vez, usou a sua conta do Twitter para fazer uma piada com a situação, postando o vídeo do lance com a seguinte legenda: “Carlos Gomez ou Neymar Jr?”