Ex-presidente do Barcelona compara saída de Neymar à de Figo em 2000

Joan Gaspart, presidente do Barcelona entre 2000 e 2003, mostrou descontentamento com a forma como Neymar deixou o clube espanhol e comparou sua saída a do português Luís Figo, que deixou o Barcelona para vestir a camisa do principal rival, o Real Madrid. A entrevista foi concedida a rádio espanhola Cadena SER.

“Figo e Neymar saíram do Barcelona pela mesma porta”, disse Gaspart durante a entrevista. O jogador português deixou o Barça de forma muito polêmica e é tratado como traidor na Catalunha. Parecido com o que aconteceu com Neymar, Figo teve sua multa rescisória paga pelo Real Madrid e deixou o Barcelona para vestir a camisa do maior rival.

“Vivi situações como esta. Os dois (Figo e Neymar) farão parte da mesma história. Figo estava sozinho e agora estará acompanhado por Neymar”, afirmou o ex-presidente na entrevista.

A crítica de Gaspart foi ao modo como o negócio foi conduzido pelo jogador e comparou vendas semelhantes realizadas pelo Barcelona, mas conduzidas de forma mais correta pelos atletas envolvidos. “Grandes jogadores como Maradona ou Ronaldo, que eram melhores do que Neymar, também saíram do Barcelona porque outros clubes pagaram as cláusulas de rescisão, mas foram dignos, não criaram uma história em volta da saída. Não gostei nada da atitude que ele (Neymar) teve com o clube, os sócios e com os seus companheiros”, concluiu o ex-presidente do Barcelona.