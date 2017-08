Barça busca apoio de gigantes para inviabilizar transferência de Neymar

Com iminente saída de Neymar para o Paris Saint-Germain, o Barcelona pretende escrever um novo capítulo para a novela. De acordo com o jornal espanhol Sport, diretores catalães já estão em contato com executivos de outros grandes clubes europeus para inviabilizar o negócio, com a prerrogativa de estarem sofrendo uma agressão institucional por parte dos franceses.

A investida blaugrana envolve o impacto de uma contratação como a de Neymar para o mercado de transferências europeu. Além de possivelmente superar as medidas de fair play financeiro estabelecidas pela Fifa, a saída do brasileiro obrigaria os espanhóis a buscarem uma peça de reposição imediata, o que inflacionaria ainda mais os valores do mercado.

O desfecho da novela Neymar ainda é desconhecido, mas, segundo a informação, alguns dos integrantes do G14 (grupo formado pelos gigantes da Europa) já estariam de acordo com a ideia. A operação é vista com preocupação por uma boa parte dos clubes envolvidos.