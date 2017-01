Sem Marinho, Santos mira Bruno Henrique, atacante do Wolfsburg

O Santos esperava até esta terça-feira para ter uma definição sobre o possível acordo entre Marinho e Flamengo. O atacante do Vitória, porém, mesmo sem ter se acertado com o Rubro-Negro, não virá mais para o Peixe. Segundo representantes do alvinegro, o jogador deve ir mesmo para o futebol da China. Com isso, os santistas já começam a buscar um plano B no mercado e miram Bruno Henrique, do Wolfsburg, da Alemanha.

O atacante de 26 anos é visto com bons olhos pelo técnico Dorival Júnior, tanto que ele já tentou sua contratação no final de 2015. Na época, quando ainda pertencia ao Goiás, Bruno Henrique optou pela oportunidade de atuar na Europa e acabou indo para o futebol alemão.

Além dele, o clube ainda negocia com Clayton, do Atlético-MG, e não pretende contratar os dois jogadores juntos, pois considera que eles atuam na mesma parte do campo.

Bruno Henrique começou a carreira no Cruzeiro, em 2011. Depois, atuou por empréstimo no Uberlância, passou por Itumbiara e Goiás antes de chegar ao Wolfsburg. No clube alemão, o atacante é reserva atualmente e demonstrou interesse em retornar ao Brasil para disputar a Copa Libertadores da América.

O Santos, por sua vez, pretende trazer o Bruno Henrique por empréstimo de um ano. A ideia agora é tentar convencer os alemães a liberarem o jogador. Porém, como ele vendo muito utilizado pelo treinador mesmo estando no banco, um investimento alto para trazê-lo em definitivo não está descartado. Com dinheiro em caixa, o Santos se dispõe a negociar valores com o Wolfsburg.

Até o momento, o Peixe já contratou quatro reforços para 2017: o zagueiro Cleber, o lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Leandro Donizete e o atacante Vladimir Hernández.