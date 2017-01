Santos quer ‘atacante de beirada’ para fechar elenco e prioriza Bruno Henrique

Após agitar o mercado da bola e fracassar em várias negociações nas últimas semanas, o Santos finalmente vai alcançando a meta estabelecida no final de 2016 pelo técnico Dorival Júnior. Na ocasião, o comandante santista afirmou que pretendia ter o elenco 95% completo antes da reapresentação para a pré-temporada, que acontece nesta quarta-feira. Com a chegada do centroavante Kayke, do Yokohama Marinos, do Japão, o alvinegro pretende trazer apenas mais um nome para ‘fechar’ a equipe desta temporada.

E o principal alvo da diretoria é Bruno Henrique, do Wolfsburg. O atacante de 26 anos é visto com bons olhos por Dorival, tanto que ele já tentou sua contratação no final de 2015. Na época, quando ainda pertencia ao Goiás, o jogador optou pela oportunidade de atuar na Europa e acabou indo para o futebol alemão.

A ideia da cúpula do alvinegro é fazer um acordo semelhante ao concretizado com Kayke: empréstimo de um ano com valor de compra fixado. Porém, ao contrário do que aconteceu com o centroavante ex-Flamengo, o Peixe precisará investir para tirar Bruno Henrique do Wolfsburg. Pois mesmo com ele não sendo titular, o clube alemão o considera importante no elenco e pretende lucrar com sua saída. Apesar disso, o Santos está confiante no negócio e pretende fechá-lo ainda nesta semana.

Outro ‘atacante de beirada’ que estava nos planos do alvinegro era Matheus Pereira, do Sporting, de Portugal. Porém, o negócio esfriou nos últimos dias após a diretoria saber que ele só seria liberado ao clube por seis meses, no meio da disputa da Copa Libertadores da América.

Por fim, o Santos também mostrou interesse no zagueiro Felipe Trevizan, do Hannover, da Alemanha. Mesmo após ‘fechar’ a defesa, a cúpula santista acredita que o beque de 29 anos pode ser uma contratação de oportunidade, como aconteceu com o volante Leandro Donizete, que veio do Atlético-MG.

Inicialmente, o Peixe também estava querendo mais um meia para ser o substituto de Lucas Lima. Porém, com a chegada de Kayke e a possível contratação de Bruno Henrique, os santistas acreditam que Vitor Bueno pode voltar a atuar pelo meio e auxiliar o camisa 10. Além disso, Jean Mota também pode fazer a função.

Até o momento, o alvinegro já tem cinco reforços confirmados para a temporada. Além do atacante ex-Flamengo, o alvinegro já fechou com o atacante Vladimir Hernández, do Junior Barranquilla, da Colômbia, o lateral-direito Matheus Ribeiro, do Atlético-GO, o zagueiro Cleber, ex-Corinthians e que estava no Hamburgo, da Alemanha, e o volante Leandro Donizete, do Galo.