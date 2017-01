Santos já conta com Bruno Henrique e ‘separa’ camisa 11 para o atacante

O Santos está próximo de ter um final feliz na novela envolvendo a contratação do atacante Bruno Henrique. Um representante do Peixe se reuniu com os alemães do Wolfsburg no começo da semana e apresentou duas propostas oficiais pelo jogador de 26 anos. Apesar de ainda não ter recebido uma retorno, os santistas estão confiantes no acordo e até já ‘separaram’ a camisa 11 para o possível reforço.

Ao contrário dos rivais São Paulo, Palmeiras e Corinthians, o Santos demorou um pouco mais para definir as numerações dos jogadores para a temporada. A última alteração foi com Vitor Bueno. O meia, que usou a 18 no ano passado, assumiu a camisa 7. Além disso, os cinco novos reforços também já estão com seus números definidos.

A 18 de Bueno ficou com o atacante Kayke. Leandro Donizete ganhou a 30, enquanto o lateral-direito Matheus Ribeiro vestirá a 13, sem dono. O colombiano Vladimir Hernández será o número 16, que era de Fernando Medeiros. O volante foi emprestado ao Botafogo-SP na última quinta-feira. Por fim, o zagueiro Cleber assumiu o número 31.

Já a camisa 11 ficou sem dono após o meia Elano se aposentar no ano passado e assumir a função de auxiliar técnico nesta temporada. Sabendo da negociação avançada com Bruno Henrique, os santistas optaram por deixar a numeração vaga.

Assim que a contratação do atacante for confirmada, ele será oficializado com a camisa 11 e o Peixe irá finalizar a definição dos números para a temporada. Porém, eles ainda podem ser alterados na disputa da Copa Libertadores da América, pois a organização do torneio obriga os times a usarem numeração limitada (até 25).