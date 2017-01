Com possível vinda de Bruno Henrique, Santos resolve ‘problema’ no meio

Na última terça-feira, o Santos avançou na negociação por Bruno Henrique, do Wolfsburg. Após adiar a reunião duas vezes, os alemães sentaram para conversar com o representante do Peixe, que apresentou duas propostas para fechar com o atacante. A definição deve sair até o final desta semana. Apesar de ainda não darem o negócio como certo, os santistas estão otimistas no negócio e já contam com o jogador para resolver um outro problema do técnico Dorival Júnior.

No final de 2016, o comandante havia pedido que o clube buscasse um meia que pudesse ser o substituto de Lucas Lima. Após negociar com vários nomes, incluindo Guerra, que foi para o Palmeiras, o alvinegro acabou ficando sem reforços para o meio-campo. Porém, caso a contratação de Bruno Henrique seja concretizada, o técnico ganhará dois jogadores para a posição.

Afinal, Vitor Bueno e Jean Mota, que atuaram pelos lados do ataque no ano passado, são meio-campistas de origem. Como o Peixe já trouxe Vladimir Hernández, Kayke e ainda está próximo do jogador do Wolsfburg, Dorival acredita que os meias podem voltar para a sua verdadeira posição, auxiliando o camisa 10 do Santos na armação de jogadas.

Bueno, que vai assumir a camisa de número 7, é a principal preocupação do treinador. Mesmo sendo meia, o jovem de 22 anos se adaptou bem atuando pelo lado de ataque e virou titular durante a última temporada. Porém, caso ele volte para sua posição de origem, terá que disputar a vaga com Lucas Lima. Para não desperdiçar o talento dos dois, Dorival também estuda uma forma de escalá-los juntos na armação.

Em entrevista exclusiva para a Gazeta Esportiva, Bueno se colocou à disposição do comandante santista, mas deixou claro que prefere atuar pelo meio. “Todo treinador gosta de um jogador que atua em duas posições. Tanto pelo meio como na beirada eu posso jogar. Já atuei até de camisa 9 uma vez. Porém, minha posição de origem mesmo é na meia. Mas quero ajudar. O que o professor Dorival escolher eu vou trabalhar para fazer o melhor”, disse o jovem de 22 anos.