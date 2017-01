Bueno manda recado para novo reforço: “Não jogará o mais caro”

O Santos fechou seu ciclo de contratações para a temporada. No último domingo, o presidente Modesto Roma Júnior confirmou, em entrevista ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, a chegada do atacante Bruno Henrique, do Wolfsburg, da Alemanha.

O jogador de 26 chega com a ‘pompa’ de ser a negócio mais caro da gestão de Modesto no clube, custando 4 milhões de euros (R$ 14,5 milhões). Ele superou o zagueiro Cleber, que veio do Hamburgo, também da Alemanha, e até então era a contratação mais cara do time para este ano (R$ 7,3 milhões). Porém, se depender do meia Vitor Bueno, Bruno Henrique não terá vida fácil no Peixe por conta do alto investimento.

“Até por conhecer o Dorival, a índole dele, não vai jogar o mais caro, mas quem estiver melhor nos treinamentos. Eu e Copete fizemos ano muito bom. Começamos ano confiantes, objetivos grandes. É um jogador que chega para somar. Bruno Henrique é jogador de qualidade, foi muito bem no Goiás. Todos ficamos felizes com uma contratação assim”, comentou o novo camisa 7 do alvinegro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Ex-camisa 18, Bueno também explicou o motivo para ter escolhido a 7 para a temporada. Bruno Henrique, por sua vez, deve assumir o número 11.

“O número muda, mas o objetivo é o mesmo. É o começo de uma nova fase. Número representado por tantos jogadores renomados. Tenho esse privilégio. Me ofereceram e tinha o 11 também, que foi do Neymar. Não foi por causa do Robinho (a escolha da 7). É coisa minha. Independentemente do número, vou fazer de tudo para ser um ano bom”, finalizou o meia santista