Taubaté vira sobre Sesi e fatura o tricampeonato do Paulista de vôlei

A noite desta sexta-feira foi de festa para o Taubaté, que se sagrou tricampeão do Campeonato Paulista de vôlei masculino. Após perder o primeiro jogo da decisão, o time do interior paulista venceu o segundo duelo, em casa, por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/17, 22/25 e 25/17. No Golden Set, o Taubaté garantiu o tricampeonato após vencer por 25/21.

Para abrilhantar ainda mais a decisão, reedição das duas últimas finais, o jogo contou com a presença de inúmeros campeões olímpicos, que aumentaram ainda mais o nível do confronto. Pelo lado do Taubaté, destaque para Wallace e Lucarelli, enquanto o Sesi contava com Serginho, Bruninho, Lucão, além de Murilo, dono de duas medalhas olímpicas de prata.

Apoiado pela torcida e precisando da vitória, o Taubaté começou forte. Apesar do Sesi equilibrar o jogo no início, os donos da casa aos poucos conseguiram abrir vantagem. Nos momentos decisivos do set, os visitantes novamente encostaram no placar, mas a equipe do interior paulista levou a melhor, tendo o bloqueio como importante fundamento na parcial.

A vitória no primeiro set animou os donos da casa, que entraram em quadra com tudo no segundo. O Taubaté não demorou muito para abrir na liderança do placar, chegando a dobrar os pontos do oponente: 12 a 6. Com boa margem, os mandantes administraram a vantagem e abriram 2 sets a 0.

No terceiro set, porém, o domínio do Taubaté se encerrou, e foi o Sesi que mandou na parcial. Apesar de não abrir uma grande vantagem, a equipe da capital paulista foi eficiente, manteve-se à frente e levou o terceiro set.

Precisando da vitória e sabendo que enfrentava um time perigoso, o Taubaté acordou e sobrou em quadra na quarta parcial. O Sesi parou de arriscar e viu os donos da casa mostrarem que estavam mais vivos do que nunca no torneio. Após vencer por 25/17, time do interior venceu por 3 sets a 1 e forçou o Golden Set.

Na parcial derradeira, os times disputaram ponto a ponto, mostrando que fariam de tudo pelo título. Após um set emocionante, o Taubaté foi superior na defesa, com bloqueios importantes, e alcançou o tricampeonato do torneio.