Sesi-SP atropela Juiz de Fora e avança às semifinais da Copa do Brasil

O Sesi-SP começou a Copa do Brasil 2017 de maneira arrasadora. Nesta terça-feira, a equipe paulista recebeu o Juiz de Fora e venceu por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/22), garantindo vaga para as semifinais do torneio nacional.

Com a classificação garantida, o time da Vila Leopoldina ainda terá que esperar para conhecer os adversários. A próxima fase terá os seus dois confrontos realizados no dia 19 de janeiro, enquanto a verão feminina da competição começa somente na próxima segunda-feira.

Veja também: Sesi vence Maringa e continua na vice-liderança da Superliga

As equipes já enfrentavam momentos diferentes na Superliga e o resultado acabou não fugindo do esperado. Em suas respectivas primeiras partidas de 2017, pela Superliga, os mandantes da noite derrotaram o Maringá por 3 a 1 no último sábado, mesmo dia em que os mineiros amargaram uma derrota por 3 a 1 diante do Brasil Kirin.

O Sesi não teve grandes dificuldades e foi arrasador durante todo o confronto. Depois de enfrentar um pouco mais de equilíbrio no primeiro set, as demais parciais foram tranquilas e o clube paulista apenas administrou a vantagem e a superioridade para garantir o triunfo.

A Copa do Brasil é um torneio mata-mata que conta com as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga.