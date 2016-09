Sesi e Osasco vencem e lideram Campeonato Paulista

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

O Sesi venceu mais uma no Campeonato Paulista masculino de vôlei nesta sexta-feira. No ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, a equipe venceu o Atibaia por 3 sets a 1 com parciais de 25/21, 25/13, 22/25 e 25/23 e manteve a liderança do torneio.

Foi a terceira vitória dos paulistanos, que ocupam a primeira posição com nove pontos. O próximo compromisso do Sesi será diante do Campinas, na próxima sexta-feira, novamente em casa. Já o Atibaia perdeu a segunda, segue na quarta colocação e volta a entrar em quadra na terça-feira (6), contra o Taubaté fora de casa.

Pelo Paulista feminino, o Vôlei Nestlé/Osasco também venceu e chegou à primeira posição. As atuais campeãs fizeram 3 sets a 0 no Valinhos (25/20, 25/19 e 25/18) no ginásio Pedro Ezequiel, casa do adversário, e alcançaram seis pontos, ultrapassando o São Caetano. Já o Valinhos chegou à segunda derrota na competição.

O time de Osasco volta a entrar em quadra na próxima terça-feira, contra o Pinheiros, em São Paulo. No mesmo dia, o Valinhos visitará o São Bernardo no ABC paulista.

Recomendado para você