Sesi atropela Campinas e divide liderança do Paulista

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

O Sesi segue fazendo campanha impecável no Campeonato Paulista masculino de vôlei. Nesta sexta-feira, a equipe da capital não teve problemas para vencer o Campinas por 3 sets a 0 no ginásio da Vila Leopoldina e manter os 100% de aproveitamento na competição.

Com nove pontos, o Sesi ocupa a segunda posição no Paulista. O Taubaté, líder, apesar dos mesmos nove pontos, leva vantagem no saldo de pontos. Com seis pontos ganhos, o Campinas aparece em terceiro lugar.

O próximo compromisso do Sesi será apenas no 24, em confronto direto contra o Taubaté para fechar a primeira fase. O Campinas volta a entrar em quadra contra o mesmo Taubaté, no dia 16.

Sesi vence também no feminino – Pelo Paulista feminino, nova vitória do Sesi: 3 sets a 2 sobre o São Caetano no ABC paulista. O resultado leva as paulistanas aos oito pontos, na terceira posição. O São Caetano segue em segundo, com os mesmos oito pontos.

Recomendado para você