Osasco vence em estreia do Paulista com Camila Brait em quadra

O Osasco venceu o São Bernardo nesta sexta-feira na estreia do Campeonato Paulista de vôlei. Jogando no José Liberatti e com a líbero Camila Brait em quadra, o time da casa venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/13 e 25/21.

Em 1 hora e 10 minutos de jogo, o Osasco mostrou superioridade e não precisou de muito esforço para despachar o São Bernardo. Na próxima partida, o Osasco enfrenta o Renata/Valinhos, no dia 02/09, às 19h00 (de Brasília). A líbero Camila Brait, que foi cortada da Seleção Brasileira às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e voltou de férias nesta semana, comentou sobre a vitória.

“Fico muito feliz de ver o carinho que a torcida tem por mim. Foi muito legal ler os cartazes e escutar eles gritando meu nome e vibrando a cada jogada. Isso está sendo muito importante nesta volta e minha alegria é ainda maior por ter conseguido ajudar a equipe a jogar bem e conquistar a vitória. Agora é seguir trabalhando para continuar evoluindo na sequência dos jogos”, disse.

O jogo – O primeiro set foi um passeio do Osasco. Diante de sua torcida, o time do técnico Luizomar imprimiu um bom ritmo de jogo e, com cinco pontos de bloqueio, fechou em 25 a 10.

No segundo set o São Bernardo até pontuou mais, porém, o Osasco voltou a jogar muito bem, abrindo 13 a 5 na segunda parcial. Com cinco pontos de Paula, o Osasco venceu por 25 a 13.

No set decisivo, o São Bernardo incomodou o Osasco. A parcial chegou a ficar empatada em 17 a 17. Com ótimo set de Tandara, as anfitriãs voltaram a impor bom ritmo e fecharam em 25 a 21.

