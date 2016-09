Larissa e Talita vencem e enfrentam algozes olímpicas em Toronto

Next

Larissa e Talita seguem firmes em busca do bicampeonato das Finais do Circuito Mundial de vôlei de praia em Toronto. Nesta sexta-feira, a dupla brasileira passou à semifinal da competição após vencer as argentinas Gallay e Klug por 2 sets a 0 (duplo 21/17).

Após o triunfo, conquistado sem grandes problemas e em apenas 35 minutos, a parceria verde-amarela enfrentará na fase semifinal a temida dupla alemã Ludwig/Walkenhorst, campeã olímpica no Rio e algoz de Larissa e Talita nas semifinais dos Jogos.

Na chave masculina da competição, Alison e Bruno Schmidt também conquistaram classificação, mas para as quartas de final. A dupla de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio passou pela parceria mexicana Ontiveros/Virgen em sets diretos (21/15 e 21/17) nesta sexta, pela última rodada da fase de grupos, e carimbou a primeira colocação de sua chave.

Os adversários de Alison e Bruno serão conhecidos neste sábado, e sairão do confronto entre Fijalek/Prudel, da Polônia, e Binstock/Schachter, do Canadá, pela repescagem. A dupla brasileira também defende o título das Finais do Circuito.

Terceira equipe brasileira no torneio, Pedro Solberg e Evandro sofreram mais uma derrota nesta sexta, desta vez para os canadenses Saxton e Schalk, por 2 sets a 1 (23/21, 15/21 e 15/13); Com isso, a dupla terá de jogar a repescagem neste sábado diante de Ranghieri e Carambula, da Itália.

