Giba e Nalbert participarão de Jogo das Estrelas do vôlei, na Polônia

Nesta sexta-feira, em Gdynia, na Polônia, acontecerá o Jogo das Estrelas de vôlei. Estarão frente a frente uma equipe de estrelas polonesas, e outra de grandes nomes do esporte mundial, todos já aposentados das competições profissionais.

Dois brasileiros, campeões olímpicos em 2004, e mundiais em 2002, estarão presentes no evento: Giba e Nalbert. Ambos são grandes nomes da vitoriosa história recente do vôlei brasileiro, que atingiu as últimas quatro finais olímpicas entre os homens.

Além de participarem do jogo, os ex-atletas também visitarão escolas, hospitais e outros locais, para confraternizar com a população da cidade.

Giba e Nalbert terão como companheiros nomes como a russa Ekaterina Gamova e os irmãos sérvios Vladimir Grbic e Nicola Grbic. A equipe será comandada por Vladimir Alekno, atual técnico da seleção russa.

A partida em Gdynia acontece na sexta e, posteriormente, no domingo, haverá outro confronto, em Katowice, também na Polônia.

