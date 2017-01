Escândalo de doping russo pode dar ouro de 2012 ao Brasil, diz Giba

A traumática medalha de prata da Seleção Brasileira de vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, após abrir 2 a 0 e ver a Rússia virar o placar, pode ter um desfecho feliz para o Brasil. Isso porque o time verde e amarelo pode entrar com um pedido de revisão do resultado após atletas russos terem sido pegos no doping.

A informação foi dada na manhã deste domingo pelo ex-jogador Giba, durante participação no programa Esporte Espetacular. O ex-camisa 7 revelou que alguns russos que disputaram a final foram pegos no doping. Vale lembrar que a Rússia foi acusada de encobrir um esquema de doping no esporte.

“Sete jogadores (envolvidos no doping). Estamos lutando bastante, e essa semana vou à sede da FIVB (Federação Internacional de Vôlei), na Suíça, para saber o processo para pedir a medalha, qual o procedimento correto”, disse Giba, que integra a comissão de atletas da FIVB.

Mais tarde, em uma rede social, Giba voltou a falar sobre o caso, e revelou que tomará as providências necessárias para se inteirar do processos e para que as entidades envolvidas possam se manifestar.

“Esta semana estou indo para a Suíça, na sede da Federação Internacional de Vôlei, para sentar com os departamentos de doping e jurídico para entender e ratificar os supostos problemas com doping dos russos em 2012 e trazer as respostas para o COB, então, analisar e dar entrada no pedido de punição e revisão das medalhas de Londres”, postou Giba.

Em Londres 2012, o Brasil saiu na frente na final contra a Rússia, abrindo 2 sets a 0. Porém, os europeus viraram e acabaram levando o ouro, vencendo por 3 sets a 2 (19/25, 20/25, 29/27, 25/22 e 15/9). Durante a partida, a Seleção ainda desperdiçou dois match points, e teve que se contentar com a prata.