Cruzeiro e Minas conhecem primeiros adversários do Mundial de vôlei

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou a tabela de jogos do Campeonato Mundial masculino da modalidade, nesta quarta-feira. Atual campeão, o Sada Cruzeiro está no Grupo A do torneio e estreia diante do Zenit Kazan, da Rússia. Já o Minas integra o Grupo B e tem o Taichung Bank, de Taiwan, como primeiro adversário.

O Mundial de Clubes será disputado entre 18 e 23 de outubro na cidade mineira de Betim – o Cruzeiro se classificou como campeão sul-americano; o Minas, como representante da sede.

No Grupo A, o Cruzeiro tem como adversários o Zenit Kazan, campeão europeu, e um clube da Confederação das Américas do Norte, Central e do Caribe (Norceca), ainda não definido. A estreia é diante dos russos, às 20 horas (de Brasília) de 19 de outubro.

O Minas começa sua campanha no dia seguinte, às 17 horas contra o taiwanês Taichung Bank, campeão asiático. O egípcio Tala’ea El Gaish, campeão africano, completa o Grupo B. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam à semifinal do Mundial, disputada em sistema de cruzamento olímpico.

