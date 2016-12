Confederação de Vôlei divulga tabela da Copa do Brasil 2017

Neste sábado, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela oficial da Copa do Brasil 2017 da modalidade. No total, sete equipes (as sete primeiras da Superliga masculina) lutarão pelo título, que pertence ao Sada Cruzeiro.

Assim, os times que tentarão o primeiro título de 2017 são: Sada Cruzeiro (MG), Sesi-SP, Montes Claros Vôlei (MG), Funvic Taubaté (SP), Vôlei Brasil Kirin (SP), JF Vôlei (MG) e Lebes/Gedore/Canoas (RS).

Como o campeonato será disputado em Campinas, o time da casa, o Vôlei Brasil Kirin, já tem vaga garantida nas semifinais do torneio. A fase final acontecerá no Ginásio Taquaral.

O jogo de estreia da competição será entre Sesi e JF (Juiz de Fora), que abrem a Copa do Brasil no dia 10 de janeiro, às 19 horas. A final será disputada no dia 21, às 16h30.

Confira abaixo a tabela da Copa do Brasil.

Fase Classificatória

10/01 (terça-feira) – Sesi-SP x JF Vôlei (MG), às 19 horas, na Vila Leopoldina, em São Paulo

10/01 (terça-feira) – Montes Claros Vôlei (MG) x Funvic Taubaté (SP), às 20 horas, no Tancredo Neves, em Montes Claros

11/01 (quarta-feira) – Sada Cruzeiro Vôlei (MG) x Lebes/Gedore/Canoas (RS), às 20 horas, no ginásio do Riacho, em Contagem

Semifinais

19/01 (quinta-feira) – Equipe sede x Equipe 4, às 19 horas, no Ginásio Taquaral, em Campinas

19/01 (quinta-feira) – Equipe 2 x Equipe 3, às 21h30, no Ginásio Taquaral, em Campinas

Final

21/01 (sábado) – Vencedor do jogo 4 x Vencedor do jogo 5, às 16h30, no Ginásio Taquaral, em Campinas