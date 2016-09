Brasil faz a festa e vence Portugal em amistoso na Arena da Baixada

Depois da conquista do ouro olímpico, a Seleção Brasileira masculina de vôlei voltou a disputar uma partida neste sábado. Jogando na Arena da Baixada, o Brasil venceu a seleção de Portugal por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/16, em partida válida pelo Desafio de Ouro, que marcará a despedida do líbero Serginho.

Com mais de 30 mil pessoas em Curitiba, na Arena da Baixada, estádio de futebol utilizado pelo Atlético-PR, a Seleção Brasileira não deu chances para Portugal. Depois da campanha heroica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com a conquista da medalha de ouro, a Seleção venceu o primeiro jogo amistoso contra Portugal, que marcará a despedida do líbero Serginho, eleito o MVP das Olimpíadas e considerado um dos melhores jogadores da história do esporte.

Brasil e Portugal voltam a se enfrentar neste domingo, dia 04 de setembro, às 10h00 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida marcará a despedida de Serginho, bicampeão olímpico (Atenas 2004 e Rio de Janeiro 2016) e que ainda conta com mais duas medalhas de prata (Pequim 2008 e Londres 2012).

O primeiro set até começou equilibrado, com a seleção portuguesa chegando a empatar a parcial em 6 a 6. A partida seguiu na mesma toada, e o Brasil só conseguiu se distanciar no placar depois de Lipe acertar duas bolas em diagonal: 12 a 10. Com o tempo a Seleção passou a encontrar o bom ritmo apresentado no último mês, e disparou no placar, fechando em 25 a 17.

Já no segundo set, o Brasil sobrou em quadra. Comandados por Bruninho e Serginho, a Seleção chegou a abrir 17 a 8. Mesmo com o caráter amistoso, o técnico Bernardinho se mostrava muito enérgico à beira da quadra. Com muita facilidade, os campeões olímpicos fecharam em 25 a 13.

No terceiro set foi só festa para o Brasil. Com direito a saque “Jornada nas Estrelas” de Lipi e “Monster Block” de Wallace. Com uma ótima apresentação, a Seleção não teve grandes dificuldades para bater Portugal por 25 a 16. Depois do final do jogo, comandados pelo técnico Bernardinho, jogadores e comissão técnica deram uma volta olímpica na Arena, e foram ovacionados pelos torcedores, com destaque para a estrela Serginho e o curitibano Lipe.

