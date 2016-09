Bauru vence no Paulista feminino; São Bernardo leva a melhor no masculino

O Vôlei Bauru recebeu o São Bernardo neste sábado, no Ginásio Panela de Pressão, e não deu chances para o adversário. Com uma grande atuação, a equipe do interior de São Paulo venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/14, e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista Feminino.

Com a vitória, o Bauru chegou aos quatro pontos na tabela e alcançou a quinta colocação do Campeonato Paulista. Já o São Bernardo segue na lanterna, sem nenhum ponto somado.

O próximo compromisso do Vôlei Bauru no Campeonato Paulista é na próxima terça-feira, às 19h, contra o SESI-SP, em Santo André.

São Bernardo vence no masculino – Ao contrário da equipe feminina, o time masculino de vôlei do São Bernardo saiu com a vitória neste sábado pelo Campeonato Paulista. Recebendo o Atibaia, no Ginásio Poliesportivo, a equipe do ABC teve dificuldades, mas conseguiu fechar o jogo com triunfo por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 23/25, 25/20, 25/21 e 17/15.

