Após vencer com o Osasco, Camila Brait posta foto com animais em Manaus

A líbero Camila Brait aproveitou o dia de folga para se aventurar em Manaus. Depois de vencer o jogo do último sábado com o Osasco, a líbero publicou fotos em sua rede social oficial conhecendo a fauna e a flora do local.

No último domingo o Osasco, clube que Camila defende desde desde 2008, enfrentou o São Caetano, em clássico paulista realizado em Manaus. Dentro de quadra a equipe comandada pelo técnico Luizomar confirmou o favoritismo e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/20 e 25/25.

Um dia após a vitória, Brait publicou fotos passeando por Manaus, além de uma imagem onde aparece segurando uma cobra da raça sucuri, com a legenda “medo”. A jogadora ainda publicou uma foto abraçando um folivora, conhecido popularmente como “bicho-preguiça”.

????✌???? sucuri ???? #medo #manaus Uma foto publicada por Camila Brait ☘ (@cbrait) em Jan 8, 2017 às 6:50 PST

A vitória manteve o Osasco, vice-líder, na cola do primeiro colocado Rio de Janeiro. As duas equipes já realizaram 11 finais de Superliga na história da competição, com três vitórias do time paulista e oito do clube carioca.

O próximo jogo do Osasco acontece no dia 13 de janeiro, quando a equipe paulista encara o Pinheiros, no Ginásio Henrique Villaboin, às 19h30 (de Brasília).