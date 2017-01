Sesi passa pelo Canoas e se mantém em 2º; Taubaté vence e segue na cola

O Sesi visitou o Canoas neste sábado, no Ginásio La Salle, pela segunda rodada do returno da Superliga masculina, e manteve seu bom desempenho na competição. Mesmo atuando fora de casa, a equipe paulista conseguiu se sobressair e fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 18/25, 25/17 e 25/22.

Um dos grandes destaques da partida foi o oposto Theo, que terminou o jogo como o maior pontuador, com 20 pontos anotados. No entanto, o levantador Bruninho também teve uma ótima atuação e foi eleito o melhor em quadra em votação popular, levando o Troféu VivaVôlei para casa.

Apesar da vitória, Bruninho elogiou a atuação do adversário após a partida e afirmou que o Sesi tem erros a corrigir para um melhor desempenho nos próximos jogos. “Canoas tem um time aguerrido, que nos impôs dificuldades para conseguir essa vitória. Agora, temos que trabalhar ainda mais, ainda temos algumas inconsistências, cometendo erros em demasia em alguns momentos e isso precisa ser corrigido”, declarou.

Já o líbero Serginho elogiou a atuação de sua equipe diante de um adversário difícil. “Jogar aqui é sempre muito difícil. Enfrentar uma equipe que saca forte é sempre muito complicado, mas pela nossa proposta de vir aqui e conseguir um resultado positivo, fizemos isso bem feito. O gaúcho tem uma tradição muito forte no vôlei e jogar aqui é sempre muito bom”, declarou.

Com o resultado, o Sesi chegou à 10ª vitória na competição e chegou aos 32 pontos, seguindo firme na segunda colocação da Superliga. Já o Canoas se manteve com 17 pontos e caiu para a sétima colocação após a vitória do Minas sobre o Montes Claros, deixando a equipe mineira à frente por possuir um triunfo a mais.

Após esta rodada, a Superliga terá uma pausa para a disputa da Copa do Brasil de vôlei. Com isso, as equipes só voltarão a atuar pelo torneio na semana seguinte. No dia 26 de janeiro, às 21h55(de Brasília), o Sesi recebe o Minas, no Ginásio da Vila Leopoldina. Já no dia 28, às 14h10(de Brasília), o Canoas visita o Taubaté, no Ginásio Abaeté.

Taubaté vence o Maringá e segue na cola do Sesi – Terceiro colocado da Superliga, o Taubaté também fez sua parte neste sábado e conseguiu se sobressair sobre o Maringá. A equipe paulista visitou os paranaenses no Ginásio Chico Neto e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/20 e 27/25.

Apesar da vitória, o Taubaté não teve vida fácil diante do Maringá e travou três sets disputadíssimos. No último, inclusive, os paranaense conseguiram abrir uma boa vantagem. No entanto, os paulistas tiveram uma boa atuação defensiva e converteram os pontos para sair com a vitória.

O grande destaque da vitória do Taubaté foi o líbero Mário Júnior, que foi muito bem no trabalho defensivo da equipe paulista e foi escolhido pelo público como o melhor da partida, levando o Troféu VivaVôlei para casa.

Com o resultado, o Taubaté chegou aos 29 pontos na Superliga e manteve a terceira colocação do torneio. Já o Maringá faz uma campanha ruim e é o penúltimo, com seis pontos conquistados.

O Maringá retorna às quadras pela Superliga no próximo dia 26 de janeiro, às 21h(de Brasília), visitando o Brasil Kirin, no Ginásio do Taquaral. Já o Taubaté recebe o Canoas, no dia 28, às 14h10(de Brasília), no Ginásio Abaeté.

Outros resultados da rodada de sábado:

São Bernardo 0x3 Bento Vôlei (18/25, 21/25 e 26/28)

Minas 3×0 Montes Claros (25/19, 25/22 e 25/16)