Rio sofre no fim, mas bate Pinheiros em estreia nos playoffs

O Rio de Janeiro começou as quartas de final da Superliga Feminina com o pé direito. Visitando o Pinheiros, em São Paulo, nesta sexta-feira, o time comandando por Bernardinho teve um começo consistente, mas teve que lidar com a reação das donas da casa no fim do jogo para sair com a vitória por 4 a 1 (25/21, 25/20, 16/25 e 25/).

Esta foi a primeira partida da série de melhor de três desta primeira fase dos playoffs. Por isso mesmo que as adversárias desta noite se reencontram na próxima segunda-feira, no Rio. Em caso de vitória, as cariocas já avançam às semi. No entanto, se as paulistas vencerem, será disputada mais uma partida.

Entrando com a postura que apresentou para liderar a tabela da primeira fase, o Rio fez questão de garantir uma vitória tranquila nos dois primeiros sets. A postura do Pinheiros, porém, mudou na terceira parcial e foi a vez das mandantes conseguirem fechar com muita facilidade.

No último set, no entanto, as paulistas acabaram não conseguindo manter a intensidade e acabaram cedendo a derrota. Apesar de dificultarem, principalmente quando o Rio desperdiçou quatro match points, as donas da casa não conseguiram levar o duelo para o tie-break e amargaram o resultado negativo.

Eleita a melhor jogadora do duelo, Gabi, tentou explicar a queda de rendimento das cariocas na partida. A ponteira, no entanto, ressaltou a importância da vit´poria fora de casa.

“Começamos bem os dois primeiros sets. O bloqueio estava bem, o saque estava entrando bem. Mas caímos muito no terceiro set, erramos muito. É mérito delas também.”, explicou. “O importante é que conseguimos uma vitória fora de casa e temos vantagem de poder conseguir fechar a série em casa”, finalizou.