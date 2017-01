Rio de Janeiro vence e amplia vantagem na liderança; Osasco perde

Na noite desta sexta-feira, o Rexona-Sesc, equipe do Rio de Janeiro, conquistou mais uma vitória na Superliga feminina 2016/2017. Fora de casa, o time comandado por Bernardinho venceu o Renata Valinhos por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/13 e 25/19.

Esta foi a primeira partida do técnico após o anúncio da saída da Seleção Brasileira de masculina de vôlei. Agora, Bernardinho poderá se dedicar integralmente ao Rexona-Sesc.

O jogo começou equilibrado e, nos momentos decisivos, o Rio se impôs e saiu na frente. A vitória na primeira parcial animou as visitantes, que não tiveram maiores dificuldades no segundo set e, com tranquilidade, aumentaram a vantagem no placar.

Precisando da vitória para se manter vivo no jogo, o Valinhos tentou, mas não conseguiu segurar as atuais campeãs da Superliga, que seguem forte em busca de mais um título na competição.

O resultado marcou a 12ª vitória em 13 jogos do Rio de Janeiro, que segue na liderança isolada da competição. Já o Valinhos é o lanterna, sem saber o que é vencer. Na próxima rodada, o time carioca recebe o Genter Vôlei Bauru, dia 19, às 21h55. Já a equipe do interior paulista se prepara para enfrentar o Fluminense, no dia 20, às 20 horas.

Osasco perde para o Pinheiros no tie-break

Jogando em casa, o Pinheiros não teve vida fácil, mas venceu o Vôlei Nestlé, time de Osasco, por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 25/23, 26/24,14/25 e 21/19.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio, visto a pontuação do tie-break, já que normalmente termina em 15. Apesar da derrota, o Osasco segue na vice-colocação da Superliga, com dez vitórias e três derrotas. Já o Pinheiros aparece na parte intermediária, com sete triunfos e seis revezes.

Na próxima rodada, o Osasco encara outro adversário paulista: o Sesi, no dia 21, às 14h10. Já o Pinheiros viaja para enfrentar o Camponesa Minas, dia 20, às 21h30.

Confira abaixo outros resultados desta sexta-feira.

Sesi 1 x 3 Terracap/BRB/Brasília – 25/16, 25/18, 16/25 e 25/21

Rio do Sul 1 x 3 Fluminense – 25/22, 25/13, 25/15 e 25/22

São Cristóvão Saúde/São Caetano 0 x 3 Camponesa/Minas – 25/15. 25/21 e 25/14