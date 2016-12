Osasco supera Bauru e fecha primeiro turno da Superliga com vitória

Pelo última rodada do primeiro turno da Superliga feminina 2016/2017, o Vôlei Nestlé, time de Osasco, recebeu o Genter Vôlei Bauru no ginásio José Liberatti, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/13.

Com o resultado, o Osasco chegou à nona vitória em onze jogos, e segue na cola do líder Rio de Janeiro. Já o Bauru, apesar da derrota, segue bem no campeonato, com oito triunfos e três revezes.

Com as duas equipes com a mesma campanha e brigando pela segunda colocação do torneio, o jogo começou equilibrado. Quem cresceu primeiro na partida foi o Bauru, que assumiu a liderança do placar, chegando a abrir cinco pontos de frente.

Porém, as donas da casa foram buscar a diferença. O Osasco se impôs, equilibrou o confronto e assumiu a ponta do marcador. No momento decisivo do set, o time não titubeou e abriu 1 a 0.

A vitória na primeira parcial animou o Vôlei Nestlé, que foi superior e não teve dificuldades para vencer o segundo set. Aos poucos, a equipe foi abrindo distância no placar, fechando com sete pontos de diferença.

A superioridade do Osasco permaneceu na terceira parcial. Mesmo precisando da vitória no set para se manter vivo no jogo, o Bauru não conseguiu segurar as donas da casa, que atropelaram no terceiro set e liquidaram a partida.

Agora, os times voltam a entrar em quadra pela primeira rodada do returno da Superliga. No dia 7, o Vôlei Nestlé viaja para encarar o São Cristóvão Saúde/São Caetano, às 20 horas. Já o Genter Vôlei Bauru enfrenta o Camponesa/Minas, no dia 10, às 20 horas.