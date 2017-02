Osasco atropela Rio do Sul em Santa Catarina e cola na liderança

O Osasco conquistou um importante resultado fora de casa nesta sexta-feira, pela Superliga feminina de vôlei. Visitando o Rio do Sul no ginásio Artenir Werner, em Santa Catarina, a equipe paulista foi arrasadora e saiu com a vitória por 3 sets a 0 (25/21, 25/17 e 25/18).

Com o triunfo, o time voltou a assumir a vice-liderança, com os mesmos 37 pontos do Praia Clube e com um jogo a menos em relação às mineiras. Já as catarinenses conheceram sua terceira derrota consecutiva no torneio e seguem entre as equipes que ocupam a parte de baixo da tabela, com apenas 13 pontos. Na primeira posição da tabela aparece o Rio de Janeiro, om 43 pontos.

Pela próxima rodada, as meninas de Osasco voltam a São Paulo para receber o Brasília, no dia 10 de fevereiro. Um pouco antes, no dia 8, as sulistas têm uma verdadeira pedreira pela frente, visitando o líder Rio de Janeiro.

A partida desta noite teve em seu primeiro set o momento de maior equilíbrio. Ligeiramente superior, o Osasco não conseguiu se distanciar do placar até ficar próximo dos 20 pontos, para largar à frente e fechar a parcial.

O equilíbrio dos instantes iniciais do primeiro set não voltou a acontecer e, no segundo, as paulistas trataram de acabar rapidamente com qualquer chance de reação das adversárias. A última parcial foi muito parecida com a segunda: domínio das visitantes, desatenção do Rio do Sul e vitória rápida.

Confira outros resultados desta sexta-feira pela Superliga feminina:

Sesi 0 x 3 Minas (25/15, 25/16, e 25/19)

Bauru 3 x 1 Valinhos (25/17, 23/25, 25/19 e 25/16)