Luizomar fala de apoio à seleção feminina e importância de Bernardinho

Lucas Toso, especial para a Gazeta Esportiva - São Paulo , SP

Experiente técnico do voleibol feminino brasileiro, Luizomar de Moura, treinador do Osasco e campeão três vezes da Superliga, pregou apoio total à Seleção Brasileira feminina de vôlei após a eliminação precoce na fase de grupos dos Jogos Olímpicos do Rio.

“É uma equipe extremamente vencedora, vem de dois títulos olímpicos. Acho que não faltou nada, a equipe trabalhou. Talvez teve o pecado de cair em um grupo mais fraco e pegar uma equipe sempre difícil jogar”, comentou o treinador em conversa exclusiva com a Gazeta Esportiva durante evento de sua patrocinadora, a Asics.

À frente mais uma vez da equipe de Osasco, Luizomar espera que o nível da Superliga brasileira se mantenha alto para a renovação da seleção feminina. “Que essa renovação seja feita com muito cuidado e cautela para que o Brasil continue buscando seu espaço e mantendo os resultados”, comentou.

Sobre sua equipe, o técnico também aposta na renovação mesclada à experiência. “A gente vem forte nesta temporada, com um novo modelo de equipe e jogadoras buscando seu espaço, então espero que essa química dê certo durante o Paulista e na Superliga”, acrescentou. Na última edição do campeonato nacional, a equipe paulista caiu para as campeãs do Rio de Janeiro na semifinal após ter ganho o primeiro jogo da série.

Vivendo a expectativa, assim como nós, de saber da decisão do técnico Bernardinho de continuar na Seleção Brasileira masculina ou no clube do Rio de Janeiro, ou até mesmo escolher apenas um dos dois, Luizomar afirmou a importância de ter o multicampeão dentro da competição de clubes.

“Ter um técnico tão vencedor quanto ele disputando a Superliga é importante para nós treinadores. Ele sempre ajudou demais o voleibol brasileiro e as competições nacionais. É bom tê-lo como adversário. A gente espera que ele continue representando bem o voleibol brasileiro e continue com a gente”, acrescentou o pernambucano.

Em março, durante a primeira partida das quartas de final da Superliga, contra o Brasília, o treinador passou mal e caiu em quadra. Foi constatada um problema de arritmia e ele chegou a ficar três dias internado. “Fico feliz por ter sido só um susto. Passei por uma bateria de exames após o final da superliga e não teve nenhum problema”, tranquilizou o veterano.

“O problema são as estreias, privação de sono e muito café. Tive férias, o que não fazia há três anos. Não fui nem para a seleção de base, curti os Jogos Olímpicos e aproveitei um pouquinho”, completou Luizomar, de 50 anos. Além do treinador, os campeões olímpicos Bruninho, Serginho, Eder e Evandro também estiveram no evento.