Fora de casa, Rio de Janeiro atropela Sesi e vence mais uma na Superliga

Em jogo antecipado da sexta rodada do returno da Superliga feminina 2016/2017, o Rexona-Sesc conquistou mais uma vitória. Fora de casa, o time do Rio de Janeiro não deu chances ao Sesi, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/21 e 25/13.

Com o resultado, o Rexona-Sesc segue tranquilo na liderança da Superliga, com 14 triunfos em 15 jogos. Já o Sesi não vive uma boa fase, e venceu apenas uma partida na competição até o momento, aparecendo na penúltima colocação.

Mesmo atuando longe de seus domínios, em Santo André, o Rio de Janeiro passou por cima no primeiro set. Superior, as visitantes impuseram seu jogo e o Sesi pouco conseguiu fazer, perdendo por 15 pontos de diferença.

A derrota na primeira parcial não foi totalmente sentida pelas donas da casa, que equilibraram a partida. Mesmo assim, o Sesi não foi páreo para o Rio, que cresceu nos momentos decisivos e encaminhou a vitória.

Mesmo precisando do triunfo no terceiro set para seguir vivo na partida, o Sesi não conseguiu segurar as visitantes, que dominaram toda a parcial. Assim, sem maiores dificuldades, o Rio liquidou a partida, e segue firme na busca por mais um título do torneio.

Praia Clube triunfa sobre o Brasília

Os visitantes se deram bem na noite desta terça-feira. Quem também venceu fora de casa foi o Praia Clube, que superou o Terracap/BRB/Brasília por 3 sets a 1, com parciais de 26/24, 25/20 e 20/25 e 25/21.

O equilíbrio foi a tônica do duelo. Nos dois primeiros sets, o Praia levou a melhor nos momentos decisivos e saiu na frente. Precisando da vitória na terceira parcial para seguir vivo na partida, o Brasília venceu o terceiro set, mas não conseguiu segurar as visitantes, que se impuseram e saíram com a vitória.

O resultado foi importante para o time mineiro, que cola na vice-colocação e pressiona o Osasco. Já o Brasília aparece na quarta posição.