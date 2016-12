Fluminense vence o Sesi e termina turno da Superliga na zona de playoffs

O Fluminense foi ao Ginásio Sesi Santo André nesta quarta-feira para enfrentar o Sesi e não teve grandes dificuldades para sair com a vitória. Após um início arrasador, o Tricolor conseguiu administrar nos sets finais e vencer por 3 a 0, com parciais de 25/9, 25/21 e 26/24.

A grande destaque da vitória da equipe carioca foi a central Letícia Hage, que ajudou o Fluminense com 13 pontos anotados e levou para casa o Troféu VivaVôlei, dada à jogadora eleita pelo público como a melhor da partida.

O resultado manteve o Fluminense no grupo de classificação para os playoffs ao término do primeiro turno da Superliga. A equipe carioca ocupa a oitava posição, agora com 16 pontos. Já o Sesi é apenas o penúltimo, com apenas quatro pontos conquistados.

As duas equipes voltam às quadras somente em janeiro. O Sesi irá atuar no dia 06, quando visita o Rio do Sul, no Ginásio Artenir Werner. Já o Fluminense tem um duelo duríssimo no dia 09 contra o líder Rio de Janeiro, no Ginásio da Tijuca.

Brasília vence e pressiona adversários – Outro a comemorar uma vitória nesta quarta-feira foi o Brasília, que recebeu o São Caetano no Ginásio Sesi Taguatinga. O triunfo, porém, foi suado, de virada, por 3 sets 2 (parciais de 25/27, 14/25, 25/19, 25/16 e 15/10).

Com a vitória no tie-break, o Brasília somou apenas dois pontos, mas chegou aos 23 e encostou no Praia Clube e no Bauru. O São Caetano é apenas o décimo, com oito pontos.

Outros resultados desta quarta-feira:

Rio do Sul 1×3 Pinheiros (18/25, 16/25, 25/17 e 21/25)

Minas 3×0 Valinhos (25/15, 25/17 e 25/14)