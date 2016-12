Em reedição da última final, Rio passa fácil pelo Praia Clube

A última rodada da Superliga feminina de vôlei, realizada nesta quinta-feira, acabou contando com a reedição da última final do torneio. O Rio de Janeiro foi a Minas Gerais visitar o Praia Clube e venceu sem grandes dificuldades, por 3 a 0 (25/20, 25/11 e 25/21). Este foi o último compromisso das equipes no ano.

Com o resultado, as cariocas terminaram 2016 e o turno da primeira fase mais líderes do que nunca, com 31 pontos, contra os 24 do segundo colocado Osasco. Já as mineiras aparecem na quinta posição, com 23 pontos.

Veja também: Cruzeiro domina Brasil Kirin e fecha ano invicto na ponta da Superliga

“Estávamos ganhando as partidas, mas não vínhamos jogando bem. Hoje toda a equipe se apresentou muito bem. A Roberta colocou todas as jogadoras no jogo, o nosso saque funcionou e o bloqueio foi fundamental. Jogamos bem taticamente e acabamos minando as principais jogadas delas. Entramos focadas para fazer um bom jogo e conseguimos”, apontou a oposta Monique, eleita como a melhor jogadora do duelo.

Agora de férias, as equipes só voltam a jogar em 2017. O Rio no dia nove, contra o Fluminense, na Tijuca, e o Praia no dia seis, quando encara o Valinhos, em Uberlândia (MG).

Confira os resultados desta quarta-feira e os jogos desta quinta pela Superliga feminina (horários de Brasília):

Quarta-feira

19h Sesi 0 x 3 Fluminense

20h Brasília 3 x 2 São Caetano

20h15 Rio do Sul 3 x 1 Pinheiros

21h30 Minas 3 x 0 Valinhos

21h55 Praia Clube 0 x 3 Rio de Janeiro

Quinta-feira

19h30 Osasco x Bauru