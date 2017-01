De virada, Praia Clube supera o São Caetano em partida de cinco sets

Na noite desta sexta-feira, o Praia Clube, atual vice-campeão, conquistou mais uma vitória na Superliga feminina 2016/2017. Atuando ao lado da torcida, o time mineiro levou um susto, mas venceu o São Cristóvão Saúde/São Caetano de virada por 3 sets a 2, com parciais de 28/30, 25/18, 25/17 e 23/25 e 15/12.

Apesar de enfrentar um adversário com apenas três vitórias na competição, o Praia Clube não teve vida fácil. No primeiro set, as duas equipes mostraram que lutariam por cada ponto da partida, e o que se viu foi um duelo marcado pelo equilíbrio. Nos momentos decisivos, o São Caetano levou a melhor e saiu na frente.

Mesmo saindo atrás no marcador, o Praia não se deixou abater, e foi para cima. Dominando o segundo e o terceiro sets, as mineiras venceram sem maiores problemas, por sete e oito pontos de diferença, respectivamente. Assim, as donas da casa assumiram a dianteira da partida.

Precisando da vitória para se manter vivo no duelo, o São Caetano não deixou o Praia Clube sentir o bom momento e crescer na partida. Assim, o time do ABC Paulista levou a melhor na quarta parcial e forçou o quinto e decisivo set. No tie-break, time mandante entrou melhor e garantiu o resultado positivo, mas não sem antes mais uma batalha entre as equipes.

Com o resultado, o Praia Clube chegou a 11 triunfos em 14 jogos, enquanto o São Caetano figura com três vitórias e 11 derrotas. Os times voltam a atuar no próximo dia 3. Às 19h30, o São Cristóvão Saúde/São Caetano recebe o Rexona-Sesc, time do Rio de Janeiro. Já às 21h30, o Praia Clube viaja para encarar o Pinheiros.

Confira os resultados desta sexta-feira na Superliga feminina.

Praia Clube 3 x 2 São Cristóvão/Saúde São Caetano – 28/30, 25/18, 25/17, 23/25 e 15/12

Fluminense 3 x 1 Renata Valinhos/Country – 25/15, 22/25, 25/12 e 25/17

Camponesa/Minas 3 x 0 Pinheiros – 25/11, 25/22 e 25/18