Cruzeiro supera Maringá e mantém 100%; Sesi também vence

O Sada Cruzeiro, líder incontestável da Superliga masculina 2016/2017, venceu mais uma neste sábado. Jogando em casa, a equipe celeste não teve maiores dificuldades para despachar o Copel Telecom Maringá, triunfando por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/19.

Atuando ao lado da torcida, o Cruzeiro começou melhor. Com um saque potente e um bloqueio eficiente, foi questão de tempo até os mineiros abrirem vantagem e fecharem a primeira parcial com tranquilidade.

No segundo set, o Maringá equilibrou a partida, sabendo que precisaria da vitória na parcial para não deixar os donos da casa em situação confortável no duelo. Porém, nos momentos decisivos, o Cruzeiro foi mais eficiente e abriu 2 a 0.

Mesmo precisando da vitória no terceiro set para seguir vivo no confronto, o Maringá pouco conseguiu fazer, já que os mineiros dominaram a parcial e liquidaram a partida, mantendo os 100% de aproveitamento na competição.

Com o resultado, o time celeste se isola ainda na liderança da Superliga masculina, com 15 vitórias e nenhuma derrota. Já o time paranaense aparece em 11º lugar, penúltima colocação, com dois triunfos e 13 revezes.

Os times voltam a atuar na próxima quarta-feira. Às 19h30, o Copel Telecom Maringá viaja para encarar o Juiz de Fora. Já o Sada Cruzeiro joga às 20 horas, e recebe o Lebes Gedore Canoas.

Na rodada, o Sesi também pôde comemorar. A equipe paulista bateu em casa o Beto Vôlei por 3 sets a 1 – parciais de 21/25, 25/17, 25/23 e 25/19 – e se consolidou na vice-liderança da Superliga, com 12 vitórias em 15 apresentações.

Confira abaixo os resultados deste sábado.

Vivo Minas 3 x 2 Funvic Taubaté – 25/22, 15/25, 25/22, 22/25 e 16/14

Lebes Gedore Canoas 3 x 1 Vôlei Brasil Kirin – 25/20, 26/24, 25/27 e 25/21

Montes Claros 3 x 0 São Bernardo – 25/18, 25/22 e 25/18

Sada Cruzeiro 3 x 0 Copel Telecom Maringá – 25/17, 25/23 e 25/19

Sesi 3 x 1 Beto Vôlei – 21/25, 25/17, 25/23 e 25/19