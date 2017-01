Cruzeiro sai atrás, mas busca virada contra o Juiz de Fora pela Superliga

O Cruzeiro recebeu o Juiz de Fora neste sábado, no Ginásio Poliesportivo do Riacho, pela segunda rodada do returno da Superliga masculina, e sofreu para conseguir sair com a vitória. Em jogo disputado, a Raposa conseguiu se recuperar na partida e garantir o triunfo por 3 sets a 1, com parciais de 17/25, 25/23, 25/23 e 25/15.

O Juiz de Fora começou a partida surpreendendo o Cruzeiro. Com uma boa atuação, o JF Vôlei iniciou a partida abrindo vantagem sobre a Raposa, com a distância evoluindo cada vez mais ao decorrer da disputa. Na parte final do primeiro set, os mandantes abriram sete pontos e conseguiram encerrar a parcial com surpreendentes 25 a 17.

No segundo set, o Juiz de Fora continuou exercendo uma grande intensidade de jogo e atuando bem defensivamente. A disputa diante do forte Cruzeiro, porém, se encaminhou ponto a ponto. Na parte final, a Raposa mostrou sua força e fechou a parcial em 25 a 23.

Assim como os anteriores, o terceiro set contou com muita disputa entre as equipes. Desta vez, porém, foi o Cruzeiro quem começou melhor, chegando a abrir 12 a 8. No entanto, o Juiz de Fora encostou novamente e dificultou a parcial. Mesmo com a boa atuação adversária, a Raposa mostrou sua força na reta final e fechou o set novamente em 25 a 23.

Diferentemente das outras parciais, o Cruzeiro voltou a ser a equipe celeste arrasadora que está acostumada a ser nesta edição da Superliga e não deu chance aos conterrâneos.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 38 pontos na Superliga masculina e segue com folga na liderança. Já o Juiz de Fora se manteve com 16 pontos e caiu para a oitava posição.

Em virtude da disputa da Copa do Brasil de vôlei, a Superliga masculina retorna somente no dia 26 de janeiro. As duas equipes, no entanto, atuarão apenas no dia 28. Às 18h(de Brasília), o Juiz de Fora recebe o São Bernardo, no Ginásio da UFJF. Já o Cruzeiro entra em quadra às 19h(de Brasília) para receber o Caramuru, no Ginásio Poliesportivo do Riacho.

Campinas vence o Caramuru e se mantém em quarto – Um pouco mais cedo, o Campinas visitou o Caramuru, no Ginásio Padre José Pagnacco, e conseguiu confirmar seu favoritismo, fechando a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/14.

Com a vitória, o Campinas chegou aos 28 pontos e segue firme na quarta colocação da Superliga. Já o Caramuru segue na lanterna do torneio, com apenas dois pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Campinas irá receber o Maringá, no Ginásio do Taquaral. Já o Caramuru visita o Cruzeiro, no Ginásio Poliesportivo do Riacho.