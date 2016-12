Cruzeiro domina Brasil Kirin e fecha ano invicto na ponta da Superliga

O Sada Cruzeiro segue imbatível na Superliga. Nesta quarta-feira, a equipe mineira visitou o Brasil Kirin, no Ginásio do Taquaral e, mesmo atuando fora de casa, não teve dificuldades para vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/20. O resultado consolidou a 11ª vitória dos mineiros em 11 jogos na competição.

O Cruzeiro iniciou a partida com muita eficiência principalmente no ataque, com muita intensidade no momento de finalizar as jogadas. Com isso, a equipe mineira conseguiu abrir uma boa vantagem desde o começo. No entanto, na parte final do set, o Campinas conseguiu apresentar um bom desempenho defensivo e deixou a vantagem do rival em apenas um ponto. No final, no entanto, a experiência da equipe mineira apareceu e os visitantes conseguiram fechar a parcial em 25 a 21.

O segundo set teve um cenário parecido. Com bom aproveitamento no ataque, inclusive com um ace do central Simón, o Cruzeiro abriu boa vantagem logo no início da disputa. Com o passar do set, a equipe mineira foi abrindo ainda mais vantagem, com novos pontos de saque e uma atuação de destaque do cubano Simón. Na parte final, o Campinas conseguiu encostar novamente no placar, mas os mineiros foram precisos e fecharam mais uma parcial, desta vez em 25 a 22.

No início do terceiro set, a partida contou com um equilíbrio maior, com as duas equipes trocando a liderança. No entanto, o Cruzeiro voltou a se sobressair com uma boa atuação do trio formado por Evandro, Simón e Leal e voltou a administrar uma vantagem. Nos lance finais, Simón decidiu com um ace e uma jogada de ataque e Leal fez o ponto que fechou a partida em 25 a 20, consolidando a 11ª vitória em 11 jogos da equipe mineira.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 32 pontos e segue isolado na liderança da Superliga masculina. O Campinas ficou nos 22 pontos e caiu para a quarta colocação.

As duas equipes voltam à quadra somente no dia 07 de janeiro. O Cruzeiro irá receber o São Bernardo, no Ginásio do Riacho. Já o Campinas recebe o JF Vôlei, no Ginásio do Taquaral.

Sesi vence e segue firme na segunda posição – Quem segue firme na caça ao líder Cruzeiro é o Sesi. Nesta quarta-feira, a equipe paulista recebeu o Caramuru, no Ginásio Sesi Vila Leopoldina, e não deu chances ao adversário fechando a vitória em 3 sets 0, com parciais de 25/20, 25/18 e 25/18.

Com o resultado, o Sesi chegou aos 26 pontos e se manteve na vice-liderança. O Caramuru segue na lanterna com apenas dois pontos na tabela.

Outros resultados da noite de quarta-feira:

Montes Claros 3×0 Maringá (28/26,25/20 e 25/21)

Minas 3×0 São Bernardo (25/23, 25/20 e 25/21)