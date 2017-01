CBV divulga seleções masculina e feminina do turno da Superliga

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou nesta segunda-feira os jogadores escolhidos para as seleções masculina e feminina do primeiro turno da Superliga 2016/17. Apesar do grande domínio do Cruzeiro, entre os homens, e do Rio de Janeiro, entre as mulheres, na tabela de classificação, ambas as equipes possuem somente um nome nas respectivas seleções, que contam com grande equilíbrio. A escolha é baseada nas estatísticas oficiais da entidade.

Na Superliga masculina, os jogadores selecionados foram o levantador William, do Cruzeiro, o oposto Wallace, do Taubaté, os centrais Maurício Souza, do Brasil Kirin, e Ialisson, do Canoas, os ponteiros Bob, do Montes Claros, e Douglas Souza, do Sesi-SP, e o líbero Thales, também do Canoas.

Já na Superliga feminina, a seleção foi formada com a levantadora Macris, do Brasília, a oposta Paula, do Osasco, as centrais Carol, do Rio de Janeiro, e Roberta, do Brasília, as ponteiras, Tandara, do Osasco, e Thaís, do Bauru, além da líbero Léia, do Minas.

Os critérios adotados pela CBV para a escolha das seleções levaram em conta a colocação nos principais fundamentos do vôlei, que são ataque, defesa, levantamento, bloqueio, recepção e saque, e o peso de cada um deles para as posições dos jogadores.

Após a pausa no período de Natal e Ano Novo, a Superliga volta para a disputa do returno nesta semana. O torneio feminino retorna nesta sexta-feira, com o jogo entre Praia Clube e Valinhos. Já o masculino terá reinício somente no sábado, com rodada cheia.