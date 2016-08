Pedro Solberg e Evandro vencem e vão à final em Long Beach

Pedro Solberg e Evandro estão mostrando que já viraram a chave olímpica para o Circuito Mundial de vôlei de praia. A dupla brasileira, eliminada nas quartas de final do Rio 2016, avançou neste sábado para a final do Grand Slam de Long Beach, após vencer os letões Alexandrs Samoilovs e Janis Smedins, por 2 sets a 1, 14/21, 21/14 e 15/11.

Com a vitória, a dupla enfrentará na final do torneio os americanos Phil Dalhausser e Nicholas Lucena, eliminados nas quartas de final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pela dupla campeã olímpica Alison e Bruno Schmidt. A partida será realizada neste domingo.

O primeiro set teve um começo difícil. Com facilidade, a dupla da Letônia abriu 4/0 no placar. Tentando melhorar o saque, o Brasil conseguiu diminuir a diferença para apenas dois pontos, 10/08. Smedins e Samoilovs, apesar disso, deslancharam no placar, sem dar chances para a dupla brasileira. Com um belo saque, a dupla fechou a parcial, 21/14.

O Brasil pareceu acordar no segundo set. Jogando de maneira mais agressiva, Solberg e Evandro passaram a errar menor, abrindo uma boa vantagem de 8 a 4 no início do período. A dupla manteve o volume de jogo, e repetindo o placar conquistado pelos adversários, fechou o set em 21/14.

Equilíbrio foi o que predominou durante o tie-break. Nenhuma das duas equipes conseguia abrir vantagens maior do que dois pontos. Os letões defendiam bem, mas com a partida empatada em 5/5, Evandro encontrou uma boa diagonal para virar o placar, 6/5. Depois de mais uma virada de Smedins e Samoilov, os brasileiros voltaram a encaixar, abrindo 10/8. A dupla manteve a boa vantagem, fechando a partida em 15/11.

Mais cedo, nas quartas de final, a dupla brasileira derrotou os mexicanos Lombardo Ontiveros e Juan Virgen, por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/15. Já a equipe letã havia batido os poloneses Bartosz Losiak e Piotr Kantor de virada, 14/21, 21/19 e 16/14.

