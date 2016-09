Pedro Solberg e Evandro estreiam com derrota; Larissa e Talita vencem

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

Depois de não levar medalha no Rio 2016, a dupla brasileira Pedro Solberg e Evandro estreou com derrota nas finais do Circuito Mundial, no Canadá. Diante dos norte-americanos John Hyden e Tri Bourne, os brasileiros perderam por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 19/21 e 12/15.

O duelo válido pela estreia do Grupo D fez com que os brasileiros somassem um ponto. Além dos norte-americanos, líderes com dois pontos, completa o grupo a dupla canadense Ben Saxton e Chaim Schalk.

Mesmo depois de começar muito bem a partida, vencendo o primeiro set por 21 a 19, a dupla brasileira acabou derrotada na segunda parcial, e, depois de lutar no set decisivo, viram os norte-americanos fecharem em 15/12.

Brasileiras vencem – A dupla Larissa e Talita venceu com vitória no Canadá. Jogando contra as anfitriãs Kristina Valjas e Jamie Lynn Broder, as brasileiras não tiveram dificuldades para confirmar o favoritismo e vencer por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/18.

Com a vitória as brasileiras pularam para a primeira colocação do Grupo C, com dois pontos somados. Enquanto as canadenses ocupam a segunda colocação, com um ponto. Completa o grupo as espanholas Liliana Fernandez e Elsa Baquerizo.

