Larissa e Talita avançam às quartas de final em Toronto

A dupla formada por Larissa e Talita, que ficaram em quarto lugar no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, já continua em grande forma. Nesta quinta-feira, as brasileiras jogaram pelo World Tour Finals, que encerra o calendário internacional de 2016, e venceram as espanholas Elsa e Liliana, garantindo vaga nas quartas de final do torneio.

O placar final ficou em 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/12, em 30 minutos de partida, realizada na cidade de Toronto, no Canadá. Assim, a equipe brasileira avançou às quartas por se classificar em primeiro no Grupo C, pulando a rodada das oitavas de final. A dupla adversária do Brasil nas quartas será definida após esta fase.

Na chave masculina, Alison e Bruno Schmidt, campeões olímpicos na Rio 2016, e Pedro Solberg e Evandro, tiveram folga nesta quinta-feira. A última partida das duplas brasileiras na fase de grupos da competição será realizada nesta sexta-feira.

Recomendado para você