Campeões olímpicos estreiam com vitória nas finais do Circuito Mundial

O Brasil estreou com o pé direito nas Finais do Circuito Mundial de vôlei de praia, torneio que encerra a temporada do esporte, nesta quarta-feira, em Toronto. As duas duplas do país – Alison/Bruno Schmidt e Larissa/Talita – melhores ranqueadas venceram seus primeiros compromissos no Canadá.

Campeões dos Jogos Olímpicos do Rio, Alisson e Bruno passaram pela dupla italiana Ranghieri/Carambula em 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/18, e largaram na frente no Grupo A da competição. Os brasileiros voltam à quadra na sexta-feira, quando enfrentam a dupla mexicana Ontiveros/Virgen.

Na chave feminina, Larissa e Talita, que terminaram em quarto nos Jogos Olímpicos, venceram as anfitriãs Broder/Valjas por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/18. Nesta quinta, a parceria brasileira duela com as espanholas Liliana e Elsa.

Tanto Alison/Bruno quanto Larissa/Talita defendem o título das Finais do Circuito, torneio que teve apenas uma edição, em 2015, e que tem o intuito de encerrar o circuito.

