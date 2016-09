Alison e Bruno Schmidt fazem final contra Pedro Solberg e Evandro

Futebol Confira as fotos de Flamengo e Figueirense no Pacaembu

O Brasil já tem as duas melhores duplas masculinas do mundo no vôlei de praia. Na manhã deste domingo, tanto os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt quanto Pedro Solberg e Evandro venceram suas semifinais e farão a decisão das finais do Circuito Mundial, realizado em Toronto, Canadá.

Na primeira semifinal do dia, Pedro e Evandro, campeões do Torneio de Gstaad, que caíram precocemente nos Jogos do Rio, venceram John Hyden e Tri Bourne, dos Estados Unidoso, por 2 sets a 0, parciais de 21/19 e 21/18, garantindo pelo menos a medalha de prata para o Brasil.

Logo em sequência, contra os canadenses Chaim Schalk e Bem Saxton, os medalhistas de ouro no Rio também triunfaram em sets diretos, parciais de 21/15 e 21/18, e garantiram a dobradinha brasileiro no torneio que encerra a temporada do vôlei de praia.

Agora, as duplas brasileiras irão decidir o fim do tour a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, após a decisão do terceiro lugar. Alison e Bruno, além do ouro olímpico, também foram os campeões do Circuito Mundial em 2015, além de também terem vencido as finais do evento.

