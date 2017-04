Volante rompe ligamento do joelho e desfalca Vitória por seis meses

O Vitória ganhou um desfalque para a sequência da temporada. Após exames realizados nesta segunda-feira, o volante José Welison teve rompimento no ligamento cruzado do joelho direito detectado e terá que parar por cerca de seis meses.

A lesão ocorreu durante o clássico do último domingo, no qual o Rubro-Negro venceu o Bahia por 2 a 1, na Fonte Nova. Já havia suspeita de algo mais grave, o que se confirmou após as análises do departamento médico.

“É um atleta que temos a certeza da recuperação. Ele passou por contusão há dois anos, se recuperou e estava jogando em alto nível. Faremos seu tratamento para que ele volte com a mesma qualidade. Foi uma fatalidade”, afirmou o médico do clube, Wilson Vasconcelos.

Além de José Welison, o técnico Argel Fucks ganhou outro problema. O atacante Kieza teve lesão no músculo adutor da coxa direita, e não encara o Paraná, pela Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Barradão.

Por outro lado, o clube confirmou que os meias Pisculichi e Dátolo já estão recuperados de seus problemas físicos, e começarão o processo de transição para estarem à disposição de Argel para a sequência da temporada.