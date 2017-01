Vitória apresenta oficialmente Uillian Correia e Leandro Salino

O Vitória retornou aos trabalhos nesta terça-feira visando à temporada de 2017 e aproveitou para apresentar duas de suas caras novas para este ano. O volante Uillian Correia e o lateral direito Leandro Salino foram à sala de imprensa do Rubro-Negro e falaram pela primeira vez como jogadores do clube.

Sonho antigo da diretoria do Vitória, o volante Uillian Correia destacou poder ter finalmente a oportunidade de vestir a camisa do Rubro-Negro Baiano e projetou uma trajetória de sucesso no clube.

“Estou acertado com um grande clube, um time de camisa e tradição no futebol nordestino. Essa novela começou lá em 2015. Várias vezes o Vitória me sondou e me procurou para eu estar aqui. Graças a Deus, se concretizou agora em 2017. Estou muito feliz e realizado. Chego querendo marcar meu nome na história do clube. Por onde passei, conquistei títulos importantes. No Vitória não vai ser diferente. Quero chegar, marcar meu nome na história do clube e ser campeão”, declarou Uillian Correia.

Já Leandro Salino, que estava atuando fora do Brasil desde 2008, comentou sobre uma das principais desconfianças de seu começo no clube, que é a adaptação ao futebol brasileiro. O lateral direito, porém, afirmou não acreditar que terá qualquer problema em relação a isso.

“Estive por cinco anos em Portugal e três na Grécia. Mas acredito que no futebol não tem isso. Meus companheiros me receberam bem, fiquei feliz, um elenco bom. Tanto a rapaziada antiga quanto a nova me recebeu bem. Acho que vai ser tranquilo, já tive experiências fora. Vou procurar conhecer os jogadores nos treinamentos e me adaptar o mais rápido possível. Acho que não vou ter dificuldade nenhuma. Vou fazer minha parte para jogar o quanto antes”, declarou.

Atualmente com 27 anos de idade, Uillian Correia chega ao Vitória para um empréstimo de um ano. O volante pertence ao Cruzeiro, clube pelo qual atuou somente na temporada de 2015, já que em 2016 estava emprestado ao Santa Cruz. O jogador também atuou durante sua carreira por Rio Branco-PR, Pelotas-RS, Santa Cruz-RS, Paços de Ferreira-POR, Feirense-POR, Sampaio Corrêa e Ceará.

Já Leandro Salino chega ao Vitória aos 31 anos de idade e em definitivo, com contrato firmado por um ano. O lateral direito estreou no futebol profissional pelo América-MG e também atuou no Brasil em clubes como Cruzeiro, Ipatinga-MG e Flamengo. O jogador, porém, teve mais destaque na Europa, jogando por diversas equipes como Nacional-POR, Camacha-POR, Braga-POR e Olympiacos-GRE.