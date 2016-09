Vitória anuncia Zé Love como reforço para sequência da temporada

Next

O Vitória tem novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atacante Zé Love chegou a um acordo com o clube baiano e será mais uma opção de ataque para o técnico Vagner Mancini.

O jogador, campeão da Libertadores pelo Santos, em 2011, deve desembarcar em Salvador ainda nesta sexta-feira. Depois de realizar os exames médicos, o atacante assinará contrato, que será válido até o fim da temporada.

Zé Love estava defendendo o Al Shaab, dos Emirados Árabes Unidos, de onde saiu em julho, ficando livre para assinar com outro clube. Aos 28 anos, ele chega ao Vitória após passagens por equipes importantes do Brasil, como Palmeiras, Grêmio, Coritiba e Goiás, entre outros.

“Quando recebi o convite do Vitória, não pensei duas vezes. É um clube grande, com estrutura fantástica e uma torcida maravilhosa. Podem esperar de mim muita raça e entrega. Estou muito motivado em ajudar o clube nesta Série A. Vou dar a vida em cada jogo”, afirmou o novo reforço do Leão.

Com ajuda de Zé Love, os baianos buscarão permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe está em 15º, com 26 pontos, dois acima da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time de Vagner Mancini encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

