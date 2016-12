Vitória anuncia Leandro Salino como presente de Natal à torcida

O Vitória sofreu durante a última edição do Campeonato Brasileiro e conseguiu escapar do rebaixamento apenas na última rodada. Com o elenco em formação para a próxima temporada, a diretoria do time baiano anunciou neste sábado a contratação do lateral direito Leandro Salino como presente de Natal à torcida.

De acordo com Sinval Vieira, diretor de futebol do Vitória, a nova contratação chega com aval do técnico. “É um jogador que eu estava de olho, estava na minha lista. E quando eu falei com o Argel, ele disse: ‘Traga correndo’”, explicou o diretor de futebol.

Com passagens por clubes como Cruzeiro e Flamengo, Leandro Salino atuou no futebol português e defendeu o grego Olympiacos durante as últimas três temporadas. O jogador está no Brasil desde novembro e gravou um vídeo para comentar o acerto com o Vitória.

“Vamos para cima, Leão! Vamos para cima, Vitória! O nome já diz. Estou muito feliz por poder representar esse clube em 2017. Espero que corra tudo bem e vai correr bem. É uma ótima equipe. Estou muito ansioso para ver o Barradão lotado, com essa torcida maravilhosa empurrando o time”, declarou.