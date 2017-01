Vitória anuncia chegada do atacante Paulinho, ex-Flamengo e Santos

O Vitória segue se reforçando para 2017. O atacante Paulinho, ex-Flamengo e Santos, foi anunciado como novo jogador do clube para a temporada. Aos 28 anos, o atleta chega após ano ruim atuando pelo Alvinegro Praiano.

Paulinho, que chegou a ter momentos de destaque no Rio de Janeiro, mas não repetiu no Peixe, em 2016, chega ao clube de Salvador e é um dos candidatos a substituir Marinho, destaque da equipe no último Campeonato Brasileiro, e que está de saída do Vitória.

Com a chegada de Paulinho, o técnico Argel Fucks segue recebendo opções para seu elenco. O Rubro-Negro baiano já anunciou a chegada de jogadores importantes, como os meias Dátolo e Cleiton Xavier, entre outros.

Após brigar para não cair no último Nacional, o Leão espera um 2017 melhor. Ao longo do ano, o clube disputará o Baiano, as Copas do Nordeste e do Brasil, além do Campeonato Brasileiro.