Visto em festa no último domingo, Victor Ramos recebe suspensão

O zagueiro Victor Ramos está suspenso de todas as atividades do Vitória pelos próximos sete dias. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube divulgou um comunicado revelando a pena do jogador, mas não explicou o motivo para a tomada desta decisão.

Leia mais:

O defensor rubro-negro não participou da partida do Vitória no último sábado, diante do Flamengo, pois foi liberado para ir a São Paulo para resolver problemas pessoais. No entanto, foram divulgadas fotos que revelaram a presença do zagueiro em um show realizado na capital paulista na noite do último domingo.

Com uma inflamação na planta do pé, Victor Ramos iria usar esta semana para tratar sua lesão e tentar se recuperar para voltar a campo pelo Vitória. No entanto, com a punição, o jogador será ausência para os dois duelos do Campeonato Brasileiro diante do Internacional, na quinta-feira, no Beira-Rio, e do Botafogo, no domingo, no Barradão.

Para suprir a ausência de Victor Ramos, Ramon e Kanu são os favoritos para formar a dupla de zaga, assim como aconteceu no duelo diante do Flamengo. No entanto, Vinícius também é opção do técnico interino Wesley Carvalho para a equipe titular.

Confira o comunicado divulgado pelo Vitória em seu site oficial:

A Direção de Futebol do Esporte Clube Vitória informa que o atleta Victor Ramos se encontra suspenso de suas atividades pelo período de 7 (sete) dias, a contar desta segunda-feira (12) e, por consequência, serão aplicados os descontos cabíveis, conforme determina a lei.

